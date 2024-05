Des peines de prison contre de Maher Zid et Mohamed Ali Laroui avec exécution immédiate

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna a affirmé que la chambre criminelle a condamné, hier mercredi, Maher Zid, ancien député, à un an de prison avec exécution immédiate pour attribution de fausses allégations à un fonctionnaire public et à six mois de prison pour calomnie. Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, Zitouna a indiqué que l’accusé Mohamed Ali Laroui (en détention) a été également condamné à six mois de prison pour attribution de fausses allégations à un fonctionnaire public en rapport avec son travail et à la même peine pour calomnie avec exécution immédiate au sens des articles 128, 245 et 247 du Code pénal.Ce jugement intervient suite à une plainte déposée par un employé de ministère. Maher Zid est accusé d’avoir délibérément utilisé sa position d’animateur radio pour publier des données attribuées au plaignant sans en vérifier l’authenticité, ce qui a eu pour effet de ternir sa réputation devant l’opinion publique, a expliqué Mohamed Zitouna.Selon la même source, ces informations ont été fournies à Maher Zid par l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Laroui.

