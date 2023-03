Des peines de rééducation pour 4 mineurs ayant couvert des terroristes et vanté le terrorisme

La chambre criminelle chargée de juger les affaires à caractère terroriste près du tribunal de première instance de Tunis a condamné 4 mineurs âgés entre 15 et 17 ans à des peines de rééducation de trois à un an pour avoir couvert des terroristes recherchés et vanté l’idéologie terroriste, a rapporté Mosaique FM, mercredi 22 mars.

Le dossier de l’affaire indique que les agents de la Garde nationale à Kasserine ont réussi à interpeller quatre mineurs âgés entre 15 et 17 ans en août dernier. Il s’est avéré que ces derniers étaient en contact avec des éléments terroristes recherchés, retranchés dans les montagnes de la région. Outre ces rencontres, les quatre mineurs sont accusés d’avoir fait l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi refusé de dire où se trouvaient les terroristes.

Lors de leur comparution devant le Tribunal, ils ont prétendu ne pas savoir qu’il s’agissait d’éléments terroristes recherchés.

Un mineur a été condamné à trois ans de rééducation au Centre de rééducation pour jeunes délinquants et trois autres à un an. Ils seront, en outre, soumis au système de liberté surveillée une fois la peine purgée et ce jusqu’à l’âge de 20 ans.