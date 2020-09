Des pluies locales importantes sont prévues dimanche dans les gouvernorats du Sahel, à Sfax, Kairouan, Zaghouan et au Cap Bon

Le temps reste favorable ce dimanche à la chute de pluies orageuses sur le Nord, le Centre et localement le Sud, selon un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces pluies seront parfois abondantes et localement importantes dans les gouvernorats de Sfax, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Zaghouan ainsi qu’au Cap Bon. Les quantités varieront entre 50 et 70 millimètres (mm), atteignant localement 90 mm accompagnées d’une chute de grêle et l’apparition de foudres dans des endroits limités.

Le vent sera fort à l’apparition des nuages orageux pour dépasser momentanément 90km/h sous formes de rafales.