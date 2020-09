Des prêts à l’entreprise de Hatem Denguezli

La BERD accordera un prêt d’un montant de 10 millions de dinars (équivalant à 3,1 millions d’euros) pour financer l’acquisition de nouveaux équipements et augmenter la capacité de production, pour la société cotée en bourse Land’Or. Parallèlement, la filiale marocaine de Land’Or, (LMI), recevra un prêt d’un montant de 82,2 millions de dirhams (équivalant à 7,8 millions d’euros) pour financer l’acquisition et l’installation d’équipements dans sa nouvelle usine de fabrication de fromage, qui sera construite à Kenitra, au nord de Rabat. Cette usine devrait être opérationnelle d’ici fin 2021 et aura une capacité de production de 2 700 tonnes par an de fromage fondu triangle. Elle est également conçue pour fabriquer de nouveaux produits et de nouveaux formats afin d’accroître le potentiel d’exportation de la société.

LMI bénéficiera en outre d’une subvention de l’UE dans le cadre du Programme de la BERD pour la compétitivité des chaînes de valeurs, qui vise à dynamiser les chaînes de valeurs et à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen.

La BERD accorde une grande priorité à l’octroi de financements aux entreprises du secteur privé au Maroc et en Tunisie. Ces deux pays sont devenus des pays d’opérations de la BERD en 2012. À ce jour, la BERD a investi près de 2,5 milliards d’euros au Maroc, répartis entre 66 projets. En Tunisie, la Banque a investi 950 millions d’euros répartis entre 47 projets.