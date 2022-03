Des projets routiers qui, pèsent 2,7 milliards de dinars

Les dernières données rendues publiques par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat ont révélé que le nombre de nouveaux projets actuellement mis en œuvre dans le domaine des routes est de l’ordre de 130, en plus de plusieurs petits projets concernés par l’entretien du réseau routier, d’une valeur de 2,3 milliards dinars pour un coût total de 2,7 milliards de dinars.

1,7 milliard de dinars pour l’autoroute Tunisie Jelma

Parmi les chantiers les plus importants, on trouve celui du projet de l’autoroute Tunis-Jelma qui s’étend sur une longueur de 186 km reliant (Mohammedia, Fouchana, Fahs et Kairouan aux limites de la région de Jelma depuis le gouvernorat de Sidi Bouzid), étant noté que les travaux de la première tranche débuteront au cours du mois de juillet 2022, et la deuxième tranche avant la fin de cette année.

Au total, 1,7 milliard de dinars ont été alloués à ce projet.

Les mêmes données obtenues par « African Manager » indiquent que le taux d’avancement du projet de l’échangeur au niveau des Jardins d’El Menzah (l’échangeur de la route radiale X3 et de la route radiale X20, au gouvernorat de l’Ariana) a atteint des stades très avancés, et en est actuellement à environ 95% de réalisation.

En fait, les travaux du pont seront entièrement achevés dans les prochaines années, sachant que ce projet a coûté 60 millions de dinars.

Problèmes liés au réseau

Le projet d’agrandissement de l’entrée sud de la capitale fait partie de la liste des grands projets routiers, qui devraient métamorphoser la physionomie de la capitale et contribuer à désengorger la circulation dans le Grand Tunis, sachant que cette entrée est désormais considérée comme un point noir en termes de densité du trafic, où presque 150 000 voitures passent quotidiennement.

Depuis des années, les services du ministère de l’Equipement, en concertation avec les différents acteurs concernés, se sont efforcés de surmonter toutes les difficultés pour assurer le déroulement des travaux dans les meilleures conditions.

Le ministère affirme que les problèmes immobiliers ne représentent pas l’obstacle le plus important qui empêche l’avancement des travaux, étant donné que le processus d’expropriation a été achevé il y a quelque temps, et il a été convenu avec les intervenants de tous les détails du paiement des contreparties financières.

Concernant l’entrée sud de la capitale, elle sera élargie sur une longueur de 11,5 km afin d’en faire 4 x 2 voies réparties en 5 tranches, en plus des échangeurs qui seront achevés sur 6 km, visant à protéger les usagers de la route et à améliorer la fluidité du trafic, étant noté que la route enregistre aux heures de pointe le passage d’environ 150 000 véhicules et 5 milliers de camions, sachant que ce nombre va atteindre environ 220 000 d’ici 2042.

Pour ce qui est du coût total, il est de 370 millions de dinars et le délai de réalisation s’étend sur 3 ans.

S’agissant du Pont de Bizerte, le processus de sélection des entrepreneurs se poursuit .Le ministère a confirmé que le démarrage des travaux d’aménagement et des entrées de l’ouvrage se fera dans quelques semaines, pour un coût de 150 millions de dinars, tandis que le processus de sélection des entrepreneurs qui va prendre en charge le pont principal, se poursuit.

Il est à noter que le coût total du projet de construction du nouveau pont de Bizerte est estimé à 750 millions de dinars, financé par la Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de développement.

Les première et troisième tranches du projet portent sur l’achèvement des routes de liaison nord et sud du pont principal, qui est une autoroute qui s’étend sur 4,7 km de la partie sud et est équipée de 3 échangeurs. La partie nord s’étend sur 2,7 km, tandis que la deuxième tranche qui concerne le pont principal, s’étend sur 2,1 km et 56 mètres de haut par rapport au niveau de la mer.