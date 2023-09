Des recommandations pour réformer le système électoral en Tunisie

L’analyste politique au Centre Carter, Hamza Omar, a annoncé l’élaboration d’un rapport par la société civile visant l’amélioration de la qualité du processus électoral en Tunisie. Un rapport destiné à toutes les parties impliquées dans le processus électoral dans le but de réformer le système électoral à court et à long terme,

Sur Express fm, Il a souligné que les recommandations faites à l’Assemblée des représentants du peuple visent à améliorer le cadre législatif afin qu’il soit compatible avec les normes internationales et les meilleures pratiques relatives aux élections, en particulier en ce qui concerne la représentation des femmes, des jeunes et des personnes ayant des besoins spéciaux.

Il a estimé que le cadre législatif doit être mis à jour afin d’être cohérent avec le texte de la Constitution de 2022, en plus de revoir de nombreux aspects liés au contentieux électoral, dont le plus important est l’efficacité et la préservation des droits des justiciables.

Il a également déclaré que les élections locales posent un défi particulier car le mode de scrutin est unique, en particulier en termes de détermination du lieu et de la zone de vote pour les citoyens.

