Des responsables de l’ONU demandent aux fabricants d’armes de cesser d’approvisionner Israël

Un groupe d’experts des Nations unies a mis en garde les fabricants d’armes et de munitions contre toute participation à des transferts d’armes vers Israël, estimant que cela pourrait les rendre complices d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit international.

Le groupe de 30 experts, dont plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations unies, déclare que les fabricants d’armes qui fournissent Israël devraient cesser leurs transferts de matériel de guerre, « même s’ils sont effectués dans le cadre de licences d’exportation existantes ». « Ces entreprises, en envoyant des armes, des pièces, des composants et des munitions aux forces israéliennes, risquent d’être complices de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international », déclarent les experts dans un communiqué. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part d’Israël, qui a nié à plusieurs reprises avoir commis des abus au cours de ses opérations à Gaza, relève I24News.

