La russe RKS LLC intéressée par le port en eau profonde d’Enfidha et la Smart city de Sousse

Une délégation russe de haut niveau de la société RKS NR LLC conduite par Islamov Marat, Deputy General Director for Development, Ibatullin Arthur qui est l’Advisor on International Projects, Evgenii Churdalev qui est l’Advisor on North Africa, accompagné par Riahi chahir, représentant de la société RKS en Tunisie, a effectué une visite de prospection en Tunisie les 7 et 8 Avril 2025, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’investissement en Tunisie notamment dans les domaines des infrastructures (Aéroports, Smart cities, ports en eaux profondes…).

La société RKS NR LLC, filiale du groupe RosKapStroy, est active dans les projets stratégiques et prioritaires au niveau international et est sous tutelle du Ministère Russe de l’Équipement, du Logement et des Collectivités locales.

La délégation a été reçue le Mardi 8 avril 2025 au siège de FIPA-Tunisia par Jalel TEBIB, Directeur Général de l’agence, qui a présenté le climat des affaires en Tunisie ainsi que sur les avantages accordés aux investisseurs étrangers. La délégation russe a eu également des entretiens avec les hauts responsables des départements ministériels concernés par les secteurs précités.