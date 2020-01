Des startups tunisiennes sélectionnées pour le programme Wamda X

Des startups tunisiennes et égyptiennes figurent parmi les 15 sélectionnées pour la deuxième édition du programme de bourses Wamda X basé à Dubaï, et ont ainsi éligibles à des subventions et à un mentorat.

Géré par Wamda, un organisme de la région MENA spécialisé dans les écosystèmes, le programme Wamda X est conçu pour soutenir les jeunes pousses en phase de pré-amorçage en leur offrant l’accès à une plateforme de mentors, d’experts de l’industrie et de fondateurs d’entreprises, en plus d’une subvention de 30 000 dollars US.

La première cohorte du programme s’est déroulée en février 2019. Parmi les 15 entreprises qui ont été retenues, il y a la société tunisienne Njano, une solution de gestion de bureau flexible basée sur le cloud et la start-up égyptienne Subsbase, une plateforme de gestion du cycle de vie des abonnés et de facturation pour les entreprises par abonnement. Le reste de la cohorte est composé de 11 start-ups des Émirats Arabes Unis (EAU) et d’une du Liban.

” Les boursiers sélectionnés ont une expertise sophistiquée dans leurs domaines respectifs. Ils développent des solutions pour relever les défis dans des secteurs tels que les services financiers, les technologies du sport, le Software as a Service (SaaS) et les technologies alimentaires, entre autres, ce qui reflète les tendances à la hausse que nous observons sur le marché aujourd’hui”, a déclaré Sarah Abu Risheh, responsable du programme Wamda X.