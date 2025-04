Des survivants juifs de l’Holocauste protestent contre la guerre d’Israël à Gaza

Le photographe Quique Kierszenbaum, basé à Jérusalem, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de survivants de l’Holocauste protestant contre la guerre d’Israël à Gaza devant le mémorial national Yad Vashem dédié aux victimes de l’Holocauste.

Sur la photo, quatre femmes âgées et un homme âgé tiennent une banderole sur laquelle on peut lire en anglais et en hébreu : « Si nous perdons notre compassion pour l’autre, nous avons perdu notre humanité ».

Kierszenbaum a déclaré que la manifestation avait eu lieu jeudi, le jour où Israël célèbre la Journée de commémoration de l’Holocauste.

Yad Vashem, où la manifestation a eu lieu, est connu sous le nom de Centre mondial de commémoration de l’Holocauste.

