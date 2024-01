Des trains de la SNCFT endommagés, réparés et remis en service

L’équipe travaillant dans les ateliers de maintenance des trains de la banlieue sud de la capitale à Borj Cédria a réussi à réparer un lot de wagons endommagés ces dernières années à la suite d’accidents, rapporte Radio IFM

Le président PDG de la Société nationale des chemins de fer tunisiens, Taoufik Boufayed, a effectué une visite au dépôt, où il a inspecté l’avancement des opérations de réparation et a salué les efforts de tous, notamment des techniciens et des administrateurs, qui ont rendu possible la remise service de deux trains après leur réparation, en attendant l’achèvement de la réparation de quatre autres et l’acquisition des pièces de rechange nécessaires.

Grâce à ces efforts, l’entreprise a pu fournir le nombre approprié de trains, ce qui a permis de fournir des services satisfaisants aux clients ainsi que d’économiser d’importantes sommes d’argent, souligne la même source.