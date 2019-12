désignation des arbitres de la dernière journée aller

Désignation des arbitres qui dirigeront la 13e et dernière journée aller du championnat de Ligue 1 de football professionnel, prévue samedi 28 et dimanche 29 décembre courant (tous les matches à partir de 14h00).

Samedi 28 décembre: Arbitres

Stade du bardo

Stade Tunisien – CS Hammam-Lif Mohamed Chaabane

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane – US Monastir Mahrez Malki

A Zarzouna:

CA Bizertin – US Tataouine Badis Ben Salah

Dimanche 29 décembre

A Sfax:

CS Sfaxien – CS Chebba Wassim Ben Salah

A Soliman

AS Soliman – ES Metlaoui Slim Belkhaouas

Mardi 31 décembre

Espérance ST – JS Kairouan

Samedi 04 janvier 2020

ES Sahel – Club Africain