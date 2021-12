Dette: La Tunisie desservie par son statut de pays à revenu intermédiaire

Le Covid-19 a fait exploser la dette publique dans les pays à revenu intermédiaire comme la Tunisie. Pourtant, le FMI et le G20 préconisent des mesures d’austérité au lieu d’un allègement de la dette.

En 2020, la Tunisie, un pays typique à revenu intermédiaire qui a mis en œuvre les réformes préconisées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) depuis de nombreuses années, a connu le plus grand effondrement économique depuis son indépendance.Et alors que la reprise économique s’amorce maintenant dans d’autres pays, les perspectives pour la Tunisie ne sont pas claires. Cela tient aussi à la crise politique et à sa dette nationale, qui, selon le FMI, continuera très probablement à augmenter de manière insoutenable à moyen terme. Afin de la ramener à un niveau soutenable, il a recommandé des mesures d’austérité dès février 2021, notamment la réduction des dépenses salariales dans le secteur public, la suppression des subventions à l’énergie et le ciblage des dépenses sociales uniquement sur les segments les plus pauvres de la population. Mais ces mesures feraient peser un fardeau supplémentaire sur la classe moyenne, déjà en perte de vitesse. Un abandon rapide de la politique budgétaire souple mettrait également en péril la reprise économique post-pandémique, estime l’IPS (International Politics & Society) qui milite contre les inégalités mondiales.

C’est que, une fois qu’il aura atteint son point culminant, le ratio d’endettement élevé pourrait également être réduit en ajustant le niveau de la dette ou le service de la dette. Cela signifierait l’implication des créanciers dans le rétablissement de la viabilité de la dette tunisienne en les amenant à renoncer à leurs créances. En fait, l’allègement de la dette comme instrument de lutte contre les conséquences de la pandémie figurait en bonne place dans l’agenda politique en 2020 : le FMI a offert un allègement du service de la dette à 29 pays à faible revenu. En avril 2020, le G20 a accepté de suspendre le service de la dette à court terme pour 73 de ces pays, et quelques mois plus tard, ils ont créé un cadre de restructuration de la dette – le Cadre commun du G20.

Mais ces opportunités n’existaient pas pour les pays à revenu intermédiaire. L’accès à ces initiatives n’était pas réglementé en fonction du besoin réel d’allégement, mais en fonction du revenu par habitant des pays. Seuls les pays classés comme pauvres selon les catégories de la Banque mondiale y avaient accès. La Tunisie, dont le revenu par habitant est moyen, ne remplissait pas les conditions requises, malgré son problème d’endettement. La restructuration de la dette et les annulations partielles ne font donc pas partie des recommandations du FMI pour réduire le fardeau de la dette tunisienne. Au contraire : les mesures d’austérité recommandées par le FMI visent à maintenir le niveau complet du service de la dette entre 2021 et 2025.

Un « bon débiteur »

Les pays exclus des initiatives d’allègement de la dette du G20 et du FMI peuvent demander un allègement de leur dette à leurs créanciers en dehors du cadre du G20. Cependant, dans le contexte de la pandémie, les créanciers privés et leurs institutions ont utilisé avec succès l’argument selon lequel l’allègement de la dette n’est pas dans l’intérêt des pays débiteurs. Des banquiers et des gestionnaires de fonds ont été cités à plusieurs reprises comme ayant déclaré que l’allègement de la dette pourrait rendre les emprunts futurs plus coûteux. D’autre part, selon les banquiers, en maintenant le service de la dette selon le calendrier prévu, des relations financières stables avec les prêteurs privés pourraient être maintenues même pendant la crise.

La menace a fonctionné. En avril 2021, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie a publiquement dissipé la rumeur selon laquelle la Tunisie pourrait chercher à négocier le rééchelonnement de sa dette. Peu de temps après, le pays a assuré le service de sa dette obligataire d’un milliard de dollars dans les délais, ce qui a eu pour effet de faire plonger ses réserves de change à des niveaux dangereusement bas. Et donc, l’argument selon lequel le recours à l’allègement de la dette conduit à l’exclusion du marché des capitaux est empiriquement indéfendable. Quoi qu’il en soit, cette bonne obéissance n’a pas apporté le soutien promis aux pays à revenu moyen inférieur. En fait, ce groupe de pays a remboursé plus de paiements d’intérêts et de principal à des créanciers privés à l’étranger qu’il n’a reçu de nouveaux prêts de leur part au cours de la même période.

Du point de vue des créanciers, la Tunisie a été jusqu’à présent un « bon débiteur » qui a toujours remboursé ses dettes à temps. Mais dans la crise actuelle, cela n’est possible que si les droits des créanciers sont prioritaires par rapport aux droits économiques et sociaux des citoyens tunisiens. Même avant la crise, les soins de santé n’étaient plus garantis dans certaines régions de Tunisie.

La restructuration d’une dette insoutenable peut être un moyen efficace de stabiliser le ratio d’endettement et de créer un espace budgétaire sans faire peser une charge excessive sur la population du débiteur. En particulier pendant une crise mondiale d’une telle ampleur, il serait crucial de répartir équitablement la charge de l’ajustement entre débiteurs et créanciers, propose l’IPS.

Mettre fin à la crise de la dette

La priorité absolue doit donc être de stabiliser la situation sanitaire, économique et sociale des pays touchés aussi rapidement et globalement que possible et de permettre des investissements durables dans des mesures de protection du climat et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. En revanche, la satisfaction des attentes de revenus à court terme des différents créanciers est d’une importance secondaire. Compte tenu de la voie à suivre pour atteindre les objectifs climatiques et de durabilité, toute autre solution constituerait une perte considérable – non seulement pour les pays eux-mêmes, mais pour le monde entier.

Face au manque d’initiative du G20, les gouvernements des pays en développement et émergents lourdement endettés sont contraints de défendre plus fermement leurs propres intérêts. Des pays individuels comme le Pakistan et la Jamaïque, et des groupes entiers de pays comme l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), ont fait des propositions quant aux réformes nécessaires pour sortir de la crise de la dette. Il est important de rendre ces initiatives visibles et audibles afin que les pays débiteurs ne soient pas exclus de la recherche de solutions à l’avenir.

Le nouveau gouvernement allemand joue un rôle crucial à cet égard. La Tunisie, qui est le « pays cible le plus important du partenariat de transformation entre le gouvernement allemand et le monde arabe » depuis les bouleversements de 2011, devrait recevoir un soutien politique et diplomatique plus fort de la part de l’Allemagne, insiste l’IPS.