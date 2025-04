Deux conseillers de Netanyahou  inculpés pour des délits financiers dans le scandale du Qatargate

Les conseillers principaux du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Eli Feldstein et Yonatan Urich, seront inculpés pour des délits financiers en relation avec l’affaire Qatargate, a déclaré à Maariv un haut fonctionnaire familier de l’affaire.

L’enquête s’est jusqu’à présent concentrée principalement sur les infractions financières retenues contre eux. Elle est diligentée par l’Unité nationale de la police israélienne pour les enquêtes sur les crimes graves et internationaux et est menée en coopération avec le Shin Bet (Agence de sécurité israélienne).

Qatargate est une enquête sur l’influence qatarie sur des personnalités proches du premier ministre, impliquant les efforts de l’État du Golfe pour améliorer son image auprès du public israélien.

L’enquête a également mis au jour de nouveaux documents en lien avec une affaire distincte de documents classifiés. Les procureurs doivent prendre une décision non seulement sur la question de savoir s’il faut inculper Urich dans l’affaire du Qatargate, mais aussi sur celle de savoir s’il sera poursuivi pour l’affaire des documents classifiés.

