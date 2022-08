Deux Tunisiens sur trois envisagent d’émigrer, faute d’incitations à l’entreprenariat

Près des deux tiers des jeunes en Tunisie envisagent d’émigrer, selon l’enquête la plus récente du Baromètre arabe, dans la plupart des pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les raisons « les plus couramment citées » sont de nature économique. Et cela n’a rien de surprenant. La région MENA a connu une augmentation spectaculaire des taux de chômage en raison de la pandémie du COVID-19. Le taux de chômage moyen des jeunes dans la région MENA atteint le chiffre stupéfiant de 28 %, et dans des pays comme la Tunisie et la Jordanie, il atteint des taux alarmants de 35 % et plus de 40 %, respectivement.

Les données sont sombres et assez révélatrices .Le chômage des jeunes, en particulier des jeunes instruits de la région, notamment les femmes, est de loin l’un des défis les plus pressants auxquels les gouvernements de la région MENA sont confrontés. Au cours des dix derniers mois, plus de trente entrepreneurs, capital-risqueurs, éducateurs, incubateurs et accélérateurs de la région MENA ont été interviewés sur le podcast Riyada du Wilson Center afin de mieux comprendre comment les jeunes de la région naviguent dans les différents écosystèmes entrepreneuriaux en place.

Les auteurs de l’enquête ont été impressionnés par les histoires d’esprits créatifs qui s’attaquent aux problèmes auxquels les interrogés sont confrontés dans leur région par le biais d’idées et de projets innovants, mais aussi par leur ouverture d’esprit qui leur permet d’accepter l’échec, d’apprendre de leurs erreurs et de se développer. Ceci est indissociable de la frustration exprimée par nombre de s « Riyadaguests » face à la pléthore de défis et d’obstacles auxquels ils sont confrontés dans leur parcours. Des défis qui peuvent et doivent être relevés par les gouvernements et le secteur privé afin de renforcer les écosystèmes de l’entrepreneuriat dans la région. Et s’il est vrai que le parcours d’un entrepreneur n’est jamais une promenade de santé, nombre de ces défis et obstacles sont les vestiges d’une époque passée qui reste sceptique à l’égard des affaires, des nouvelles idées et du changement.

Il existe des variations à travers la région MENA en termes de types de défis et d’obstacles auxquels les entrepreneurs et autres parties prenantes clés sont confrontés dans l’espace de l’entrepreneuriat, mais il existe de nombreux points communs qui maintiennent peut-être cette communauté de pratique ensemble « en solidarité ». Alors que les recherches au Wilson Center ont montré que l’accès au financement était le principal obstacle à l’entrée dans l’écosystème, de nombreux entrepreneurs présentés sur Riyada ont souligné d’autres défis majeurs, à savoir les environnements réglementaires et législatifs en place qui soit, entravent l’enregistrement des start-ups, soit, compliquent les importations, en particulier pour les start-ups numériques qui nécessitent l’importation de nouvelles technologies.

Ce dont le gouvernement est capable !

L’un des principaux thèmes qui est ressorti des discussions du podcast est que, très souvent, les start-ups sont traitées de la même manière que les sociétés établies par les régulateurs, ce qui paralyse l’environnement des petites entreprises. De plus, de nombreux entrepreneurs, de la Tunisie à la Jordanie, ont noté que le gouvernement peut faire beaucoup plus pour soutenir les petites entreprises naissantes en supprimant certaines réglementations, en simplifiant l’enregistrement et en accordant des incitations fiscales, en particulier dans la première phase où de nombreuses start-ups sont bloquées. En effet, un autre problème commun cité par les entrepreneurs est le défi de la mise à l’échelle, c’est-à-dire le passage aux phases deux et trois. Pour certaines entreprises, notamment celles en phase de croissance qui sont prêtes à exporter des biens et des services, l’accès à de nouveaux marchés est essentiel pour passer à l’échelle supérieure. Cela est essentiel pour les entreprises des petites économies comme la Tunisie. Quelques entrepreneurs ont toutefois fait remarquer que bon nombre des formations et des programmes de renforcement des capacités disponibles sont trop axés sur les phases de pré-amorçage et d’amorçage et que les entreprises en phase de croissance ont besoin de plus de soutien pour passer à la phase suivante.