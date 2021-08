Deuxième journée nationale de vaccination des sportifs ce vendredi

Le ministère de la santé organise en collaboration avec le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, une deuxième journée nationale de vaccination des sportifs contre le Covid-19, vendredi 27 août courant, en prévision du coup d’envoi de la saison sportive 2021-2022.s

- Publicité-

La journée nationale de vaccination se tiendra de 9h00 du matin à 18h00, dans les centres régionaux de la médecine et des sciences des sports de Sousse, Sfax, Nabeul, Gabès, Kairouan, le Kef, Gafsa, Monastir et Tunis.

Elle concernera les sportifs, staffs techniques et administratifs, les arbitres dans toutes les disciplines collectives et individuelles, les journalistes sportifs ainsi que le corps des enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle et les membres de l’inspection pédagogique, selon le MJS.

La vaccination note-t-on, est réservée à la tranche d’âge 18 ans et plus, parmi les personnes inscrites sur la plateforme Evax.

Une première journée nationale de vaccination des sportifs avait été organisée vendredi dernier au Palais des Sports d’El Menzah, rappelle-t-on.