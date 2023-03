Développement de l’infrastructure routière au Togo

Le représentant de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) au Togo, Paterne Wilfrid Abiola, et le représentant de la Délégation de l’Union européenne, Tété Tiassou, se sont rendus, le 8 mars 2023, sur le chantier de réhabilitation de la section Avépozo-Aného de la route Lomé-Cotonou. La banque et l’Union européenne font partie des principaux bailleurs de fonds de ce projet, une importante infrastructure qui participe au renforcement de l’intégration régionale.



Le secrétaire permanent chargé du suivi des politiques de réformes et des programmes financiers du ministère togolais de l’Économie et des Finances, Affo Dedji, et des experts de la Banque africaine de développement et de l’Unité de suivi de l’exécution des projets participaient également à cette mission de supervision conjointe. Objectif : évaluer le niveau d’avancement des travaux de réhabilitation de la route nationale n° 2 (RN2) Lomé-Aného‑Sanvee Condji sur le tronçon Avépozo‑Aného (30 kilomètres) et ses aménagements connexes.



Ces travaux font partie du Projet de réhabilitation de la route Lomé‑Cotonou (phase 2) et de protection côtière, co-financé à hauteur de 188,6 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, l’Union européenne, la Banque ouest‑africaine de développement (BOAD), la Banque islamique de développement (BID), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), l’Union économique et monétaire ouest‑africaine (UEMOA) et le gouvernement du Togo.



