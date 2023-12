Développements dans  l’affaire d’Al Karama Holding

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a émis deux mandats de dépôt à l’encontre de l’ancien directeur général d’Al Karama Holding et d’un cadre à la retraite relevant de la présidence du gouvernement et ce, dans l’affaire relative à des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du dossier des biens confisqués.

Selon Radio Mosaïque FM, mardi 12 décembre, le ministère public avait autorisé le placement en garde à vue de l’ancien directeur général d’Al Karama Holding et d’un expert comptable dans le cadre de l’enquête. Dix autres personnes soupçonnées dans la même affaire ont été déférées devant la justice.

Les personnes concernées sont un ancien directeur général à la présidence du gouvernement, des cadres du ministère des finances et d’autres cadres dans des sociétés privées confisquées.

A l’issue de leur audition, le juge d’instruction a décidé d’émettre des mandats de dépôt contre l’ancien directeur général d’Al Karama Holding et un cadre à la retraite et de maintenir en état de liberté les autres prévenus, en attendant la poursuite de l’enquête.