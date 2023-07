Développements des incendies de Malloula : les Algériens invités à ne pas se rendre momentanément en Tunisie

Suite à la fermeture du point de passage Oum Tboul de Malloula, délégation de Tabarka, entre la Tunisie et l’Algérie à cause de l’extension des incendies de forêts enregistrées dans la région, et son transfert provisoire au point de passage de Babbouche dans la délégation de Ain Draham, les autorités locales de la wilaya algérienne d’El Tarf, limitrophe, ont appelé les citoyens algériens à éviter momentanément de se rendre en Tunisie en attendant la maîtrise du feu, selon des radios locales tunisiennes dont Mosaique FM.

Il y a moins d’une semaine, tunisiens et algériens avaient accueilli, avec grande satisfaction, la nouvelle du raccordement de l’autoroute algérienne Est-Ouest, via la ville d’El Tarf, à la frontière tunisienne.