Diaspora et héritage commun : La CIM 2025 célèbre les liens séculaires entre Tunisie et Italie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé vendredi la cérémonie d’ouverture de la 14ᵉ édition de la Confédération des Italiens du monde (CIM), organisée à Tunis du 4 au 6 avril 2025, sur instruction du président de la République, Kaïs Saïed.

Dans son allocution, le ministre a salué le choix de la Tunisie pour accueillir cet événement, saluant les relations historiques et économiques étroites entre les deux pays. Il a mis avant l’héritage commun forgé par des siècles de coexistence, ainsi que des échanges culturels, linguistiques et artistiques intenses.

Sur le plan économique, Nafti a rappelé que l’Italie reste le premier investisseur étranger dans le secteur énergétique tunisien et le deuxième à l’échelle nationale, avec un montant de 3,7 milliards de dinars d’investissements en 2024 et plus de 83 mille emplois créés. Près d’un millier d’entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, bénéficiant des avantages accordés aux investisseurs dans les secteurs stratégiques.

Parmi les projets phares cités figure le projet d’interconnexion électrique ELMED, symbole de la coopération bilatérale.

Fondée il y a 30 ans, la CIM est une ONG qui rassemble 80 millions de membres de la diaspora italienne à travers le monde et s’emploie à renforcer les liens économiques et culturels entre l’Italie et ses pays d’accueil.