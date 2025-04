Digitalisation: Lancement en mai prochain d’un portail unifié des services administratifs

Un portail unifié des services administratifs regroupant toutes les adresses des structures publiques, sera lancé au cours de la première semaine du mois de mai prochain, a annoncé, mercredi, le ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi

Le portail administratif unifié (service.gov.tn ) vise à réduire la dispersion des adresses électroniques des structures publiques, à les regrouper et à fournir tous les services, a indiqué Hemissi, à la clôture de la 9e édition du Tunisia Digital Summit (TDS) qui se tient à Tunis les 29 et 30 avril 2025.

Au cours de cet évènement, tenu sous le thème « Digitalisation et rôle social de l’Etat : construire des services publics inclusifs », le ministre a présenté les priorités du gouvernement et du ministère dans le domaine de la transition numérique et les axes de la stratégie numérique nationale qui repose, selon lui, sur l’inclusion sociale, le développement économique juste et équitable, la transparence et l’efficacité de l’administration tunisienne.

