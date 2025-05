Dix entreprises tunisiennes du secteur IT prendront part au salon GITEX Europe à Berlin

-Dix entreprises tunisiennes du secteur IT seront sélectionnées par la chambre Tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK), pour participer au salon GITEX Europe, qui aura lieu du 21 au 23 mai 2025 à Berlin en Allemagne.

A cette fin, un appel à candidatures a été lancé par l’AHK Tunisie en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet Tech216, soutenu par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ Tunisie. La date limite de souscription a été fixée pour le 4 mai 2025.

Cet appel s’adresse aux entreprises spécialisées dans les services IT/offshoring/outsourcing (développement logiciel, BPO, DevOps, support IT, cloud, IA, etc.).

La participation à ce salon permettra aux entreprises tunisiennes de promouvoir la Tunisie comme hub technologique et plateforme d’outsourcing, de présenter des solutions IT et capacités d’externalisation à des clients potentiels, de participer à des rencontres B2B ciblées, de bénéficier d’une visibilité au sein du pavillon Tech216 à GITEX et d’être accompagnées pour se positionner comme fournisseurs de services numériques de qualité sur le marché international.

GITEX Europe est un événement dédié à la technologie et aux startups. Il marque l’expansion de la marque GITEX en Europe, après ses succès à Dubaï et en Afrique. Ce salon vise à catalyser l’écosystème technologique européen en réunissant des innovateurs technologiques, des gouvernements et des leaders industriels pour favoriser des partenariats public-privé et stimuler l’économie numérique.

