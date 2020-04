Djerba: les familles bloquées, bientôt transférées vers leurs gouvernorats respectifs

Les autorités locales à Djerba ont entamé, mardi 21 avril 2020, la préparation des listes des familles et personnes restées bloquées à Djerba depuis la fermeture de cette région suite à l’apparition de plusieurs foyers de contamination au covid19, a indiqué Habib Chaouat, gouverneur de Médenine.

L’objectif de cette opération est de faciliter la coordination avec les autorités régionales dans chaque gouvernorat pour assurer le transfert et le placement de ces familles dans des centres d’isolement aménagés dans leurs régions respectives, a-t-il souligné à l’Agence TAP.

A L’école primaire 2 mars à Midoun, des jeunes volontaires ont assuré l’enregistrement des prénoms et adresses de ces familles qui ont exprimé leur impatience de retourner à leurs domiciles.

Plusieurs affirment ne plus pouvoir attendre encore à Djerba compte tenu de la dégradation de leur situation financière et l’incapacité de payer leurs loyers et charges à cause de la suspension de leurs activités et la perte de leurs boulots notamment dans les secteurs du bâtiment et du tourisme dus aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.