Djerba : Validation de l’étude d’aménagement de la zone sensible

L’étude du nouveau schéma directeur d’aménagement de la zone sensible de l’île de Djerba a été validée, mercredi 16 décembre 2020, a indiqué le ministère des affaires locales et de l’environnement. Cette étude a été validée lors de la réunion du comité de pilotage du projet « Résilience Côtière » mis en oeuvre par l’APAL et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).La réunion du comité de pilotage s’est tenue en présence du ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure Kamel Doukh, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, la représentante Résidente Adjointe du PNUD Tunisie Alissar Chaker et le DG de l’APAL, Ahmed Chaker. En effet, cette étude ménée par la Direction générale de l’aménagement du territoire (DGAT) aboutira à la publication du 1er document de planification territoriale en Tunisie qui prendra en compte les risques accentués du changement climatique.

- Publicité-