La campagne de l’enquête approfondie de dépistage du nouveau virus Corona se poursuit pour le sixième jour à l’île de Djerba et s’approche de sa fin après avoir concerné environ 2700 échantillons déclarés tous négatifs sur les trois mille échantillons ciblés pour toute la campagne, a fait savoir le directeur adjoint de la santé de base à la direction régionale de la santé à Medenine, le docteur Zeid El Anz.

La plupart des équipes ont parachevé l’action dans les délégations de Houmet Souk et Ajim avec seulement une partie de la tâche à poursuivre dans celle de Midoun et devant prendre fin aujourd’hui dimanche. Les autres équipes achèveront leur travail demain lundi et les résultats seront annoncés mardi en présence du ministre de la Santé Abdellatif Mekki, selon la même source.

Les membres des neuf équipes chargées de l’enquête qui ont été renforcées par des membres du ministère de la Santé et du Croissant rouge tunisien ont estimé qu’une telle enquête réalisée pour la première fois en Tunisie n’a pas défini la date précise de la campagne, la date fixée n’ayant pas été dépassée de plus de trois jours, vu la particularité de l’Ile de Djerba, notamment les difficultés de tranport dans la région surtout pour ceux qui n’ent sont pas originaires, outre l’existence de plusieurs logements fermés, leurs propriétaires se trouvant à l’étranger, en plus du manque de ressources humaines mises à la disposition de la campagne. Toutefois, la plus importante particularité est l’interaction positive du citoyen avec la campagne et sa conscience de son importance sanitaire, selon les dires des équipes.

Pour rappel, ce dépistage constitue la dernière étape de la stratégie de lutte contre le coronavirus dans l’Ile de Djerba après plusieurs étapes engagées depuis l’apparition du covid-19 le 18 mars dernier et les résultats des différentes mesures prises pour maîtriser la situation et éviter la catastrophe, d’après une déclaration antérieure du Dr Nissaf Ben Aleya, directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes qui avait affirmé que Djerba était parmi les premières zones ayant enregistré cinq cas d’atteintes locales par le coronavirus.

Il y a lieu de signaler que la campagne de l’enquête approfondie est la première du genre en Tunisie. Elle a pour objectif d’étudier l’ampleur de la propagation du virus dans plusieurs régions du pays et d’examiner les cas encore porteurs du virus sans en présenter les signes. Cette campagne devrait prendre fin si les résultats des analyses rapides et programmées pour trois mille échantillons sont négatifs et l’annonce de la ville de Djerba ville touristique indemne du coronavirus.

Cette enquête est réalisée dans l’Ile de Djerba où la situation endémique est stable depuis plus de 40 jours sans nouvelles atteintes et la guérison de tous les cas antérieurs dont le nombre s’élève à 59 cas sur 64 cas dont 4 quatre décès.