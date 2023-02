DOC House annonce le projet de Portfolio des Documentaires Tunisiens in-Progress

-Doc House-Tunisie vient d’informer de l’élaboration en cours d’un portfolio qui regroupe les documentaires tunisiens en production et en postproduction.

Ce portfolio permettra aux différents acteurs de la scène cinématographique régionale et internationale (Fonds, festivals, coproducteur.trice.s, distributeur.trice.s, chaîne de TV, etc.) d’accéder aux projets de documentaire tunisiens en cours de fabrication.

Il s’agit d’un portfolio trilingue dont l’objectif est de promouvoir le travail de cinéastes tunisiens auprès de potentiels producteurs, diffuseurs et curateurs de festivals cinématographiques à la recherche d’œuvres en cours.

Doc House informe dans ce sens du lancement d’un appel à projets de films en production ou en post-production.

Doc House-Tunisie est une organisation indépendante qui œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

