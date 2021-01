Doc House Tunisie: programmation Ciné9

Ciné 9 est une initiative de Doc House -Tunisie en partenariat avec Attessia TV qui vise à promouvoir le cinéma tunisien et le rendre accessible au grand public à travers la diffusion télévisuelle. Une sélection de films documentaires et de fictions sera diffusée en exclusivité, chaque vendredi, à 22h30 sur Attessia TV.

Après le premier cycle de programmation (du 18 décembre au 8 janvier 2021), Ciné 9 offre une nouvelle occasion pour découvrir le travail des cinéastes tunisiens.

Pour ce deuxième volet de diffusion, le programme comporte quatre films à raison d’un film chaque vendredi à partir du vendredi 15 janvier jusqu’au vendredi 5 février 2021:

Vendredi 15 janvier 2021 à 22h30 :

» La danse du feu (Habiba Msika) » de Selma Baccar, 1995, fiction, 120′

Synopsis : Femme libre et artiste aux multiples talents, Habiba Msika fut l’une des plus brillantes étoiles de son époque, les années vingt. Inspiré de la vie réelle de l’artiste, le film évoque les trois dernières années à partir de 1927.

Vendredi 22 janvier 2021 à 22h30 :

» Boxe avec elle » de Latifa Doghri et Salem Trabelsi, 2012, doc, 72′

Synopsis : Elles ont choisi de monter sur un ring et de se battre. Pas pour se défouler, mais pour arracher des titres et pourquoi pas une médaille olympique qui les sortirait de leur condition très modeste ? Quel regard la société arabo-musulmane pose-t-elle sur ces femmes ?

Vendredi 29 janvier 2021 à 22h30 :

» Corps étranger » de Raja Amari, 2016, fiction, 92′

Synopsis : Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l’Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed une connaissance de son village, puis chez Leîla pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions.

Vendredi 5 février 2021 à 22h30 :

» El Gort » de Hamza Ouni, 2013, doc, 88′

Synopsis : Deux jeunes tunisiens tentent de survivre en travaillant dans le commerce du foin. Sans aucune alternative entre chômage et exploitation, les rêves d’une jeunesse insouciante se transforment vite en désespoir. Un film à l’énergie sauvage et au goût amer qui dit tout ce que l’on peut dire sur la Tunisie d’aujourd’hui.

