Don américain d’équipements pénitentiaires mobiles

Les Etats-Unis d’Amérique ont fait don, au ministère de la Justice et au comité général des prisons et de la rééducation, d’un lot de véhicules destinées à l’escorte et au transfert des détenus « dangereux » et des autobus pour le transport des agents.

Le ministère précise, dans un communiqué, le don se compose principalement de 24 véhicules destinées aux bureaux d’escorte qui se trouvent dans certaines chambres d’appel, six véhicules à quatre roues motrices (4×4) destinées aux équipes de sécurité, 4 pour le transfert des détenus dangereux, en plus de 4 autobus destinés au transport des agents du Comité général des Prisons et de la Rééducation.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération établis entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique dans le but de renforcer le système pénal au niveau des tribunaux et du comité général des prisons et de la rééducation.

La ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, a souligné l’importance des liens de coopération tuniso-américaine dans les domaines juridique et judiciaire, saluant le rôle important du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application de la loi (INL) dans la coopération avec les différentes structures et services du département de la justice.

Elle a souligné la volonté du ministère de continuer à déployer tous les efforts en vue de développer le système pénal.

Elle a, par la même occasion, tenu à relever les progrès importants accomplis à travers l’installation d’équipements réservés aux procès à distance dans les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les établissements pénitentiaires.

De son côté, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, a souligné la nécessité de renforcer la coopération « positive et constructive » entre les deux parties.

Il a salué les efforts consentis dans le but de favoriser l’équité des procès et de veiller au respect des normes internationales en ce qui concerne l’incarcération et le transfert des détenus.