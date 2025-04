Donald Trump dézingue  les médias US  après des sondages défavorables sur sa popularité

Donald Trump a passé le cap des 100 jours de présidence. Plusieurs sondages, sortis dans les médias américains, montrent une baisse de sa popularité. Une occasion pour le 45e président des États-Unis de les tacler.

“Ils sont malades”. En réaction aux sondages publiés dans les médias américains, à propos de sa popularité, Donald Trump a vivement critiqué ces derniers, lundi 28 avril, sur Truth Social. “Ils n’écrivent presque que des articles négatifs à mon sujet, peu importe à quel point je me débrouille bien”, a déclaré le président américain.

Dans le viseur du chef de la Maison-Blanche : le Washington Post, ABC News et le New York Times. Trois médias dans lesquels ont été vus des sondages montrant une baisse importante de la popularité de Donald Trump. “Ce sont des criminels pessimistes qui s’excusent auprès de leurs abonnés et de leurs lecteurs quand je gagne largement les élections, bien plus largement que ce que leurs sondages montraient, perdent beaucoup de crédibilité, puis continuent à tricher et à mentir pour un nouveau cycle, seulement pire”, a-t-il ajouté.

Elle serait de seulement 39 % (soit -6 pts depuis février), selon l’enquête du Washington Post-ABC News-Ipsos, publiée dimanche et de 42 %, d’après le sondage du New York Times, paru vendredi dernier. Celui du Pew Research Center, un centre de recherche américain qui fournit des statistiques et des informations sociales, publié la semaine dernière, accordait 40 % d’opinions favorables au président contre 47 % en février. Un score beaucoup plus bas que celui de son prédécesseur, Joe Biden, en avril 2021, au même moment de sa présidence.

Des chiffres que contestent totalement Donald Trump. “Le grand sondeur John McLaughlin, l’un des plus respectés du secteur, vient de dire que le sondage du défaillant New York Times et le sondage ABC-Washington Post à propos d’une personne nommée Donald J. Trump, moi, sont de faux sondages issus d’organisations qui mentent”, a-t-il accusé sur son réseau social et assure que ces médias devraient faire l’objet d’une enquête pour “fraude électorale”.

- Publicité-