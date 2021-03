Douane: Mise en échec d’une tentative de contrebande de 18 500 paquets de cigarettes d’une valeur de 100 mille dinars

Une tentative de contrebande de 18 500 paquets de cigarettes d’une valeur estimée à 100 mille dinars a été mise en échec par la Brigade de la garde de douanière de Rgueb.

Une patrouille de la douane au niveau de l’autoroute Gabes/Sfax a arrêté un camion transportant des peaux de moutons et de chèvres. Les douaniers ont soupçonné la cargaison et le comportement du chauffeur du camion qui était perturbé et l’ont soumis à une inspection minutieuse pour découvrir les quantités de tabac dissimilées sous les PEAUX, a précisé la Direction Générale des Douanes, dans un communiqué publié, mardi.

Un procès-verbal de saisie à, à cet effet, été établi d’une valeur totale de 120 mille dinars.