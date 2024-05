Douane: Saisie de plus de 660 000 dinars de marchandises de contrebande

La douane tunisienne a réalisé plusieurs saisies importantes de marchandises de contrebande, totalisant plus de 660 000 dinars.

À Gabès, une opération de renseignement a permis de confisquer 1 100 grammes de bijoux en or de diverses puretés, d’une valeur de 130 000 dinars, découverts dans un magasin sans aucune documentation légale.

À Kairouan, une patrouille douanière a intercepté un camion chargé de contrebande, incluant du tabac à chiquer et des cigarettes, dissimulés sous des caisses vides, d’une valeur de 66 000 dinars.

Au total, la valeur des marchandises et du véhicule s’élevait à 130 000 dinars. De plus, des saisies successives à Monastir et Sousse ont permis de confisquer des vêtements de contrebande d’une valeur dépassant 400 000 dinars(…).