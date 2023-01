Douze femmes tunisiennes se distinguent dans la Technologie et l’ingénierie financière

Les compétences tunisiennes à travers le monde regroupées au sein de l’association tunisienne RECONNECTT, basée en France, viennent d’annoncer le palmarès de leur prix récompensant les femmes scientifiques tunisiennes les plus distinguées dans les domaines de la Technologie et de l’Ingénierie financière pour l’année 2022.

L’association tunisienne RECONNECTT a souligné que la désignation des lauréates tunisiennes repose sur leur carrière professionnelle globale, leur publication scientifique et leur engagement envers la Tunisie.

En matière de technologie, son choix, cette année, a porté sur six personnalités femmes scientifiques qui ont contribué par leur travail, leurs projets et leurs réalisations à l’influence et la renommée de la Tunisie dans les domaines de l’IA (intelligence artificielle), de la Data (données), de l’Industrie 4.0, Biotechnologie, Fintech (technologique financière), Agritech (technologie agricole), Embedded Tech, etc. …

Le vote a été mené par les membres actifs et les ambassadeurs de l’association à travers le monde.

Les lauréates sont :

— Nasraoui Olfa,Professeur titulaire d’informatique et d’ingénierie, titulaire d’une chaire de commerce électronique, et directeur fondateur du Knowledge Discovery & Web Mining Lab à l’Université de Louisville, États-Unis.

— Ikram Guizani,Professeur d’épidémiologie moléculaire et de pathologie expérimentale Chef du laboratoire de recherche Institut Pasteur de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunisie

— Dr Chiraz Ennaceur,PDG et co-fondateur de CorrosionRADAR Ltd, Royaume-Uni

— Dr Asthme Ben Abacha,Scientifique principal à Microsoft Health AI, États-Unis

— Salma Jamoussi,Professeur agrégé en informatique à l’université de Sfax, Tunisie

— Najett HERSE,Professeur associé – Systèmes embarqués pour drones à l’Université Paris-Saclay, France.

Les mêmes critères ont guidé la désignation des lauréates du prix Recconnectt en Ingénierie des finances pour 2022 qui sont les suivantes :

— Basma Majerbi (Professor of Finance at Peter B. Gustavson School of Business University of Victoria (UVic), British Columbia, Canada).

— Wissem Ajili Ben Youssef (Associate Professor of Economics and Director of Finance MBA Programs Eslsca Business School, Paris, France).

— Amira Annabi (Associate Professor of Finance at Manhattan College, New York, USA).

— Donia Trabelsi (Associate Professor of Finance at Institut Mines-Télécom Business School, Paris, France).

— Rania Hmam (Director – Global Market Digital Transformation Manager at Societe Generale Corporate & Investment Banking, New York, USA).

—Amira Akkari (Executive Director – Equity Quantitative Research – FO at J.P. Morgan, London, UK).