Dr Amine Slim : une nouvelle vague de deux semaines de Covid 19

Le membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, le docteur Amine Slim, a expliqué, ce mercredi 5 mars, lors de son passage dans l’émission « Ahla Sbeh », sur Radio Mosaïque FM, que les analyses examinées lors d’une dernière réunion, ont permis la détection de quatre virus présents actuellement, en Tunisie. Il s’agit de variantes issues de Omicron, a-t-il noté, ajoutant qu’il y a actuellement une vague qui doit s’achever dans deux semaines.

Le docteur a expliqué que la Comité s’est penché sur la situation par rapport aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Il y a deux choix à faire soit laisser le virus continuer sa propagation pour obtenir une immunité collective comme c’est le cas avec la Chine, ou continuer à vacciner pour garder une immunité élevée.

Pour cette vague, elle n’a pas donné de formes graves nécessitant l’hospitalisation des contaminés dans la plupart des cas.

En Tunisie, il faut continuer la surveillance et l’analyse des données pour savoir comment et quand réagir face aux vagues. La communication va continuer pour sensibiliser ceux qui n’ont pas achevé leur schéma vaccinal. Il existe actuellement un vaccin dit bivalent, plus efficace que les anciens vaccins, a-t-il dit.