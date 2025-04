Droits de douane: Echanges « constructifs » malgré les tensions selon la DG du FMI

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, ont salué l' »esprit remarquablement constructif » dans lequel se sont déroulés les échanges entre les Etats membres face à « l’incertitude » créée par les droits de douane mis en place par le président américain Donald Trump.

« Sans surprise, les ministres sont inquiets mais ont, dans le même temps, fait preuve d’un esprit remarquablement constructif durant ces réunions, avec la volonté de se saisir des défis qui planent au-dessus de l’économie mondiale », s’est félicitée, en conférence de presse, Georgieva.

« Nous avons fait beaucoup de progrès cette semaine », a estimé de son côté al-Jaadan, dont le pays préside actuellement l’IMFC, le comité de supervision du FMI.

La réunion de ce comité, qui s’est déroulée jeudi et vendredi, marque traditionnellement la fin des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), débutées mardi.

Sans grande surprise « le mot tendance durant ces réunions a été +incertitude+ », a admis le ministre saoudien, « je l’ai entendu de la part de beaucoup de mes homologues ».

L’économie mondiale a en effet pris de plein fouet les droits de douane voulus par Donald Trump, qui a mis en place au moins 10% de taxes sur l’ensemble des produits entrant aux Etats-Unis et jusque 145% de taxes supplémentaires sur les produits chinois, au-delà de celles existantes avant son retour à la Maison Blanche.

