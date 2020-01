Cinq ans après sa création, DS Automobiles confirme un exercice 2019 remarquable en Tunisie au cours duquel DS 7 Crossback arrive à se classer leader du segment C-SUV Premium avec 24% de part de segment, face à Audi Q3, BMW X1 et Mercedes GLA.

Une performance qui s’appuie aussi bien sur le succès de la nouvelle génération des modèles DS, plébiscitée pour son raffinement et ses technologies avancées à l’égard du système DS ACTIVE SCAN SUSPENSION ou encore le DS NIGHT VISION.

Révélé au monde le 28 février 2017, DS 7 Crossback arrive en Tunisie le 4 décembre 2018 en tenant sa promesse du luxe à la française. Prestigieux, il exige l’admiration grâce à sa parfaite sculptureet son intérieur raffiné au plus moindre détails.

Les signatures lumineuses, au cœur de l’avant-garde du style DS, s’inspirent directement du dernier concept-car de la marque, DS E-TENSE. Ciselés comme des pièces de joaillerie, les modules LED animés des projecteurs avant, les DS ACTIVE LED VISION, sont à la fois magiques et très performants. A l’arrière, les feux constituent un autre élément distinctif avec leur nappe d’écailles lumineuses qui produit un effet de profondeur unique.

Contemporain et chic, l’intérieur de DS 7 Crossback répond aux goûts et aux envies de chacun avec le choix entre cinq univers, cinq Inspirations aux appellations célébrant Paris, berceau de la marque DS – DS Bastille, DS Rivoli, DS Opéra, DS Faubourg – ou empreinte de sportivité avec l’Inspiration DS Performance Line. Comme l’intérieur, l’extérieur est aussi personnalisable à souhait à travers 9 teintes de carrosserie. Configurez votre DS 7 Crossback sur www.DSautomobiles.tn

Outre son design unique, DS 7 Crossback est résolument technologique et embarque des innovations exclusives dans sa catégorie. Découvrez le DS ACTIVE SCAN SUSPENSION : cette suspension DS du 21e siècle permet à chaque roue d’analyser la route et d’adapter son propre système de suspension.Vous allez aussi être surpris par le système DS NIGHT VISION qui apporte une visibilité exceptionnelle de la route la nuit. Il détecte et affiche les obstacles que vous pouvez ne pas voir, sur votre combiné numérique, pour vous en prévenir.

En ce moment, le DS Store Tunis, vous propose une opportunité rare : commandez votre DS 7 Crossback avant le 29 février pour accéder à 4000 dt ttc d’avantages client. Privilège exclusif et valable dans la limite du stock disponible.

*les équipements présentés sont proposés selon la finition.