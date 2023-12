Du 27 au 30 décembre, 55ème rendez vous annuel avec le Festival prestigieux du Sahara de Douz

Plus que quinze jours nous séparent de la 55ème édition du festival international du Sahara de Douz prévue du 27 au 30 décembre 2023.

Selon la page fb de l’évènement, cette nouvelle session est dédiée principalement aux purs sangs arabes et berbères, à travers l’organisation de courses et une exposition vente et achat de purs sangs, et de chevaux en général.

Malgré le drame palestinien, la vie continue.

Au programme, des spectacles traditionnels et une joute poétique avec la participation de 25 poètes populaires.

Voyagistes et hôteliers multiplient, de leur côté, les offres promotionnelles aux touristes tunisiens et d’autres nationalités pour venir passer d’agréables moments au contact avec l’immensité désertique du Sahara, en hiver. D’autant que la manifestation coïncide avec les fêtes du Nouvel An administratif