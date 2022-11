Du blé récolté en novembre, c’est possible et c’est en Tunisie

Pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, la récolte du blé se fait à la première semaine de novembre dans le sud de la Tunisie, et l’agriculteur tunisien peut désormais cultiver du blé deux fois par an. L’expérience a été menée par deux experts tunisiens, Omar Al-Ahmadi Saeed bin Nasser, Hassan Al-Shtioui et Karim Jbali dans la région de « Ain ElKarma » à Tamaghza au sud tunisien grâce à des semences tunisiennes irriguées au goutte à goutte. L’information a été rapportée par Ahmed Ben Naoua de la société TDA.

