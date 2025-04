Duty Free inaugurée à l’Aéroport d’Alger

Le groupe maltais Salvo Grima, en partenariat avec l’acteur algérien Mohamed Boulhouchat, a inauguré sa première boutique duty free sous l’enseigne Horizon à l’Aéroport International Houari Boumediene d’Alger, selon El Watan.





Ce lancement marque l’entrée du groupe sur le marché algérien du travel retail, ainsi que le dévoilement de sa nouvelle marque Horizon.

Ce nouvel espace commercial situé en zone sous douane, d’une superficie de 2000 m² dans le Terminal Ouest de l’aéroport, propose une sélection raffinée de produits détaxés. Représentant un investissement important, «cette ouverture est une avancée attendue par les passagers empruntant l’aéroport Houari Boumediene», souligne un communiqué de presse.

Ce projet ambitionne veut non seulement répondre aux besoins des passagers en quête de produits de qualité, mais aussi de contribuer au rayonnement économique de l’aéroport d’Alger qui se veut être l’un des principaux hubs aériens d’Afrique du Nord.

Les boutiques duty free génèrent des recettes importantes via les ventes et les concessions commerciales. Ces revenus permettent à l’aéroport de diversifier ses sources de financement, réduisant sa dépendance aux redevances aéronautiques et soutenant des investissements dans les infrastructures.