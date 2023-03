Eau: En Tunisie, la consommation journalière par habitant est excessive

En Tunisie, la consommation journalière d’eau s’élève à 120 litres par habitant, ce qui reste « excessif » étant donnée la situation de stress hydrique dans laquelle se trouve le pays, a estimé mardi le responsable de la Direction territoriale de production- Tunis et dans le nord au sein de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede), Moneam Chaouachi.

Dans certains pays africains, la consommation moyenne d’eau potable est estimé à 60 litres par jour. Ce volume est considéré comme raisonnable par rapport aux ressources hydraulique disponibles dans ces pays, a ajouté le responsable dans une déclaration aux médias, à l’issue d’une visite organisée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Il a, à cet égard, appelé à la nécessité de rationnaliser la consommation en eau potable, estimant que les solutions basées sur le dessalement de l’eau de mer restent limitées.

Actuellement, la part moyenne d’eau par habitant est estimée à 430 m3/an en Tunisie et devrait baisser à moins de 350 m3, d’ici 2030, selon les chiffres officiels.

