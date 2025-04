Eco-construction: 35 exposants prendront part à la 17ème édition du salon

Quelque 35 exposants devront prendre part à la 17ème édition du Salon de l’Éco-construction qui se tiendra, les 21 et 22 avril 2025, au Centre International de Congrès de Tunis.

Cette édition qui se tiendra sous le thème « Agissons concrètement pour des constructions durables : innovantes, modulaires et abordables », mettra l’accent sur des solutions concrètes pour répondre aux défis environnementaux et économiques actuels, avec des constructions alliant innovation, modularité et accessibilité, selon le responsable de l’événement, Ayadi Faouzi.

Y prendront part des professionnels de l’immobilier et plusieurs experts, et ce, pour découvrir les orientations récentes en matière de bâtiment durable, notamment grâce à l’usage de nouveaux produits écologiques locaux.

Le salon réunit chaque année plusieurs structures spécialisées dans le secteur tels que le ministère de l’Equipement et de l’habitat, CITET, Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV), l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT), Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU), l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), ainsi que des experts, des entrepreneurs, des architectes, des artisans et des passionnés de l’éco-construction qui partagent une vision commune : bâtir aujourd’hui pour un avenir durable.

Les participants auront, dans ce cadre, l’opportunité d’explorer les dernières innovations, d’échanger avec des acteurs de renom et de participer à des ateliers interactifs et des conférences animées par des spécialistes du secteur.

L’édition 2025 favorisera également le développement de compétences dans les technologies éco-responsables, la construction durable et les énergies renouvelables qui peuvent stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité du secteur. De plus, la transition écologique contribue à la création d’emplois locaux et à l’émergence de nouvelles entreprises spécialisées dans les solutions respectueuses de l’environnement.