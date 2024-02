EDF ENR inaugure une filiale en énergies renouvelables en Tunisie

La nouvelle filiale tunisienne du groupe français EDF ENR, spécialisée dans la mise en œuvre de projets d’autoconsommation photovoltaïque, a été inaugurée, mercredi soir, lors d’une cérémonie organisée à Sidi Bou Saïd (banlieue nord de la capitale Tunis).

À travers cette implantation, EDF ENR qui conçoit, commercialise, installe et maintient des solutions solaires photovoltaïques pour les particuliers et les professionnels, ambitionne d’accompagner les acteurs économiques tunisiens dans leurs stratégies de décarbonation.

Accompagner la Tunisie dans la décarbonation

La filiale mettra son expertise dans le domaine de la production d’énergie photovoltaïque à la disposition de ses clients en Tunisie, via un accompagnement pendant toute la durée des projets à travers des solutions clé en main, des produits innovants et un réseau de partenaires locaux.

Intervenant à la cérémonie d’inauguration, le Président directeur général d’EDF ENR, Benjamin Declas, a déclaré « dans le monde actuel où les crises se succèdent, l’urgence climatique nous renvoie continuellement à notre responsabilité. Les rapports successifs du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) rappellent, chaque instant, l’importance des énergies renouvelables dans la décarbonation de l’économie ».

Et d’enchaîner : « Sans les énergies renouvelables, il n’y aura pas d’alternatives crédibles à l’utilisation des énergies fossiles, pas de décarbonation compétitive dans les zones isolées, ni d’électrification suffisante des usages dans les industries et les transports ».

« Aujourd’hui, plus de 141 pays dans le monde ont mis en place des lois pour développer les énergies renouvelables et se sont dotés d’objectifs en termes de capacités installées. Les investissements dans énergies renouvelables explosent au niveau mondial, dépassant plus de 300 milliards de dollars par an depuis 5 ans. La Tunisie fait partie des pays résolument engagés vers plus de neutralité carbone, plus de compétitivité et plus de souveraineté énergétique » a-t-il ajouté.

« Accompagner cette ambition s’inscrit pleinement dans la vision d’EDF ENR visant à construire un avenir énergétique neutre en co2 et à préserver la planète. Et c’est dans ce cadre que s’inscrit notre implantation en Tunisie. Notre filiale mettra ses solutions techniques et financières ainsi que sa gamme de services développés depuis plus de 20 ans au service de l’économie tunisienne et de la transition énergétique du pays » a-t-il conclu.

Mettre en place un « Win-Win » avec la Steg

Le responsable du groupe français n’a toutefois pas communiqué de chiffres concernant les objectifs de son entreprise en termes d’investissements, d’emplois et de part de marché en Tunisie, se contentant de souligner que l’entreprise EDF ENR « ambitionne d’être le leader du marché en Tunisie » et qu’elle « envisage d’avancer à pas sûrs en explorant toutes les opportunités qu’offre le marché et en se basant sur des équipes 100% tunisiennes ».

De son côté, le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Belhassen Chiboub, a affirmé la volonté du pays de « renforcer davantage les partenariats visant le développement des énergies renouvelables pour assurer la transition énergétique ».

« Nous avons fixé un objectif très ambitieux en termes de transition énergétique, lequel est dicté par notre bilan déficitaire en énergie primaire. Avec un déficit de 52%, nous avons fortement besoin d’assurer notre sécurité d’approvisionnement. Et je dirais, que si la question climatique constitue le sommet de l’iceberg, la partie submergée et la plus importante de cet iceberg, c’est sans doute la sécurité d’approvisionnement ».

« Dans le cadre de notre stratégie de transition énergétique basée sur l’intégration des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la décarbonation de l’industrie, nous cherchons à mettre en place des partenariats gagnant-gagnants tant au niveau de la production d’électricité destinée à la vente exclusive à la STEG qu’au niveau des partenariats privés-privés pour la production d’énergies renouvelables. Et j’espère qu’EDF ENR pourra contribuer à la réalisation de ces objectifs ».

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le déploiement de générateurs photovoltaïques sur différents types de structures, EDF ENR, filiale d’EDF, comptabilise aujourd’hui plus de 80 mille installations chez les particuliers et plus de 3000 réalisations chez les professionnels et les collectivités locales.