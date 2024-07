Égypte : Des investissements de plus de 40 milliards d’euros annoncés par l’UE

Les 29 et 30 juin, l’Égypte a accueilli une conférence de presse visant à attirer des investissements de l’Union Européenne.

À l’occasion de cette conférence au Caire, la présidente de la Commission européenne Ursula a annoncé la signature de contrats entre les entreprises européennes et égyptiennes d’une valeur de plus de 40 milliards d’euros.

Cette annonce fait suite à un programme de financement de l’UE de 7,4 milliards d’euros, alors que l’Égypte tente de contenir les retombées des conflits internationaux.

Les responsables européens affirment vouloir aider l’Égypte à devenir plus résistante en stimulant les investissements et le secteur privé, après que des chocs répétés, notamment les conséquences de la guerre en Ukraine et le COVID-19, ont révélé des faiblesses économiques du pays, indique AfricaNews.

La conférence de deux jours fait suite au partenariat stratégique et global entre Égypte et l’UE adopté en mars dernier. L’accord couvre les relations politiques, la stabilité économique, les investissements et le commerce, ainsi que les questions de migration et de sécurité, malgré la vague actuelle de détentions arbitraires et de retours forcés de milliers de réfugiésoudanais par les autorités égyptiennes.

Cette année, l’Égypte a également bénéficié de financements étrangers et de promesses de dons de la part des Émirats arabes unis, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l’Union européenne.

