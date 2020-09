Egypte : Inauguration d’une importante raffinerie de pétrole à Mostorod

Le président Abdel Fattah Al-Sisi a inauguré une raffinerie de pétrole évaluée à 4,3 milliards $ à Mostorod, dans l’est du Caire, rapporte l’agence Ecofin.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme gouvernemental en cours visant à augmenter la production de pétrole du pays et à atteindre l’autosuffisance grâce à la mise en place d’unités de raffinage plus modernes. Ledit projet est dirigé par la compagnie égyptienne de raffinage (ERC) et produira environ 4,7 millions de tonnes de pétrole par an.

Tarek El Molla, ministre du Pétrole et des Ressources minérales, précise que la région de Mostorod fournit 22 % de la capacité de raffinage de l’Egypte. Une autre raffinerie est également en cours de construction non loin de Mostorod, la raffinerie Citadelle.

Notons que depuis la mise en place de ce programme par l’Egypte, les importations de pétrole ont diminué à environ 6,5 millions de tonnes pour un coût de 1,5 milliard $ en 2020 par rapport à 2016, année durant laquelle le niveau des importations était de 10 millions de tonnes pour 4,5 milliards $.