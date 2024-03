Égypte : Nouvelle hausse des prix du carburant

Le gouvernement égyptien a augmenté les prix des carburants vendredi, une mesure dont on craint qu’elle exacerbe les pressions inflationnistes sur une population déjà en difficulté.

Les nouveaux prix ont été annoncés sur la page Facebook du gouvernement et sont entrés en vigueur vendredi matin. Le prix du diesel, principal carburant pour le transport des personnes et des marchandises, est passé de 8,5 livres égyptiennes à 10 livres le litre.

L’Égypte, importateur net d’énergie, a augmenté le prix de l’essence 95 octane de 12,5 livres égyptiennes à 13,5 livres égyptiennes le litre.

Le gouvernement a déclaré que ces hausses résultaient de l’augmentation du coût de l’importation d’énergie en raison de la dépréciation de la monnaie locale et de la flambée mondiale des prix de l’énergie à la suite des troubles survenus en mer Rouge.

Le gouvernement a également augmenté le coût des bouteilles de gaz butane, largement utilisées, de 75 livres égyptiennes à 100 livres. L’année dernière, un membre du cabinet a déclaré que les Égyptiens consommaient environ 800 000 bouteilles de butane par jour, dont 50 % sont importées.

La hausse des prix des carburants devrait affecter davantage le pouvoir d’achat des consommateurs et les taux d’inflation. Le mois dernier, le taux d’inflation urbain annuel est passé de 29,8 % en janvier à 35,7 %. Le coût des denrées alimentaires à lui seul a augmenté de près de 51 % en février par rapport à l’année précédente.

