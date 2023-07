Egypte : Un taux d’inflation record en juin

Le taux d’inflation annuel en Egypte s’est élevé à 36,8% en juin, un record absolu pour ce pays, contre 14,7% au même mois de l’année précédente, a annoncé lundi l’Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques du pays (CAPMAS).

Selon un communiqué du CAPMAS, les prix de l’alimentation et des boissons ont enregistré une progression de 64,9% par rapport à juin 2022.

Parmi les facteurs contribuant à cette hausse record, les plus notables sont l’augmentation des prix des restaurants, de l’alcool et des cigarettes, des meubles et des appareils électroménagers, selon le communiqué.

Le taux d’inflation urbain a marqué une progression en glissement mensuel de 2% en juin, ajoute le communiqué.

Le record précédent de hausse annuelle, de 34,2%, remontait à juillet 2017, et faisait suite à une forte dévaluation de la monnaie associée à l’obtention d’un prêt du Fonds monétaire international (FMI).

La livre égyptienne a perdu près de la moitié de sa valeur face au dollar américain depuis mars 2022. Cette dévaluation monétaire a entraîné une pénurie de devises étrangères et des retards de livraison des importations.

La crise économique de ce pays a été aggravée par l’actuel conflit russo-ukrainien qui a déstabilisé les chaînes d’approvisionnement du pays.