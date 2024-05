Eisenkot accuse Netanyahou de maintenir l’illusion d’une victoire totale

Gadi Eisenkot, ministre israélien au sein du cabinet de guerre et ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, a reproché au Premier ministre Benjamin Netanyahou d’avoir laissé tomber Israël sur les questions de sécurité et d’économie, dans un discours prononcé lors de la conférence annuelle de Meir Dagan au Collège académique de Netanya.

Selon Eisenkot, Netanyahou a a « créé le concept de ‘victoire totale’ contre le Hamas » puis « posé qu’une guerre contre le terrorisme est une guerre d’endurance, plutôt que de rapidité »: « Quiconque affirme que nous allons démanteler quelques bataillons à Rafah puis ramener les otages sème une fausse illusion », a-t-il affirmé. « Il s’agit de questions beaucoup plus complexes. La vérité, c’est qu’il faudra trois à cinq ans pour stabiliser Gaza, puis de nombreuses autres années pour établir un autre gouvernement sur place ».

L’ancien chef d’Etat-major reproche également à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir tenu les promesses faites lors de sa campagne électorale de 2022, notamment celle de normaliser les relations avec l’Arabie saoudite et de renforcer l’économie israélienne : « Il semblait que nous étions alors à un pas d’un accord de paix. Aujourd’hui, cela semble assez éloigné, à la fois à cause de ce qui s’est passé ici, mais aussi en raison des décisions qui mettaient en avant d’autres intérêts nationaux ». Pour Eizenkot, la paix avec l’Arabie saoudite aurait permis de contrer la menace nucléaire de l’Iran, point sur lequel « Netanyahou a aussi échoué ».

