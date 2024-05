Eizenkot réclame l’arrêt de l’offensive à Rafah

Le député Gadi Eizenkot, qui est observateur au sein du cabinet de guerre, a déclaré à la commission des Affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset qu’Israël devrait suspendre son offensive à Rafah aussi longtemps que nécessaire pour obtenir la libération des otages par le biais d’un accord avec le Hamas.

Selon les médias israéliens, Eizenkot a déclaré à la commission que la bonne chose à faire dans la bande de Gaza était de « parvenir à la fin des combats à Rafah et, dans le même temps, d’aller de l’avant avec l’accord sur les otages, dans le cadre duquel nous cesserons les combats aussi longtemps qu’il le faudra ».

« Tout comme nous nous sommes arrêtés pour une trêve la dernière fois, nous pouvons suspendre les combats et les reprendre aussi longtemps qu’il le faudra pour atteindre les objectifs de la guerre », aurait déclaré Eizenkot à la commission, faisant référence à la trêve d’une semaine de la fin novembre qui a permis la libération de 105 otages.

