Ekuity Capital allège sa position chez Amen Bank

Nous rapportions, il y a quelques jours, ces mouvements en blocs sur le papier Amen Bank en Bourse. L’explication a été donnée un peu plus tard par l’intermédiaire en bourse Amen Invest (AI). Selon l’intermédiaire, « Ekuity Capital a cédé hier plus de 870 mille actions de l’Amen Bank, équivalant à environ 3,3% du capital de l’institution financière. Cette cession a entraîné une révision significative de la détention d’Ekuity Capital dans l’entreprise, qui passe désormais à seulement 1,7% du capital. Selon une annonce rendue publique par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), cette cession a marqué une descente en dessous du seuil des 5% de participation dans Amen Bank par le fonds tuniso-koweïtien. Avant cette transaction, Ekuity Capital était positionné en tant que quatrième plus grand actionnaire de l’Amen Bank, avec une part de 5% dans le capital. Cette cession réduit désormais sa position au sein de l’entreprise. Le classement des principaux actionnaires d’Amen Bank est maintenant marqué par Assurance Comar en tête avec une part de 30,8%, suivi par PGI Holding avec 20,85% et Ennakl Automobiles détenant 7,93% ».

Rappelons qu’Ekuity Capital, anciennement connu sous le nom de Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement (CTKD), a été créé en 1976 sous la forme d’une joint-venture entre Kuwait Investment Authority (KIA), le fonds souverain de l’État du Koweït, le gouvernement Tunisien et le secteur privé Tunisien afin de promouvoir le secteur de l’hôtellerie et le tourisme Tunisien.