El-Kamour : Les protestations reprennent à Tataouine

Un an après la conclusion de l’accord sur El-Kamour, des jeunes du gouvernorat de Tataouine ont organisé, ce lundi matin, un sit-in de protestation pour appeler le gouvernement à honorer ses engagements et mettre en application les termes de l’accord signé en novembre 2020 et les mesures convenues avec l’ex chef du gouvernement, Hichem Mechichi, rapporte Mosaïque fm.

Les protestataires ont réaffirmé leur engagement à s’en tenir aux dispositions de l’accord, comme en témoigne, disent-ils, la poursuite de la production au niveau de toutes les entreprises implantées dans la région sans le moindre accroc ni arrêt depuis la signature de l’accord en même temps qu’ont été levées toutes les manifestations de protestation au sein de la société de l’environnement.

Les jeunes ont, cependant, menacé de s’engager dans l’escalade au cas où les retards seraient pas rattrapés dans l’application de nombre des clauses dudit accord, notamment la fonds de développement et l’enveloppe de 80 millions de dinars qui lui est allouée ainsi que l’octroi de prêts aux fins de l’emploi.