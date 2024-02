Elagueurs spécialisés d’oliviers

Alors que l’huile d’olive est devenue un élément central dans les exportations tunisiennes, le formateur spécialisé en élagage des oliviers, Mohsen Jaballah, a fait part au quotidien Assabah du mardi 13 février, de nombreuses difficultés rencontrées par la formation de professionnels et d’élagueurs spécialisés dans ce domaine, et ce en marge de la tenue de la 9ème session de formation en élagage des oliviers organisée à la ville de Kalâa Kobra, gouvernorat de Sousse, à l’initiative du groupement de développement des propriétaires d’oliveraies.

Il a indiqué que les intervenants traditionnels n’ont pas apporté le soutien qu’ils avaient l’habitude d’apporter à la session, tandis qu’elle permet de former des professionnels et des élagueurs spécialisés en matière d’élagage des oliviers, appelés à améliorer sensiblement cette activité confiée à des intrus sans la moindre formation. L’Office national d’huile n’a pas accordé non plus la prime habituelle qu’il accordait auparavant à titre d’encouragement, outre la suppression du poste de gardien des oliveraies, malgré l’attachement des propriétaires d’oliveraies au maintien de ce poste pour protéger les champs d’oliviers.

Mohsen Jaballah a signalé l’adhésion des oléiculteurs à cette initiative face aux dégâts occasionnés par les élagueurs non spécialisés.